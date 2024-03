Nie będzie już wycinki starych drzew. Przełomowa decyzja w sprawie Puszczy Bukowej

- To dzień historyczny. Niemożliwe stało się możliwe - powiedziała obecna na konferencji Magdalena Filiks, posłanka na Sejm RP, która doprowadziła do rozmów wszystkich stron. Posłanka nie kryła, że celem na przyszłość jest utworzenie w Puszczy Bukowej parku narodowego.

- Lasy Państwowe i leśnicy wraz z ostatnimi zmianami w kraju otworzyły się na dialog ze społeczeństwem, nie ignorują głosu społeczeństwa. Skupiamy się na wypracowaniu takich zasad gospodarowania, zwłaszcza na obszarach cennych przyrodniczo i społecznie, które będą służyły przyrodzie i społeczeństwu i jednocześnie będą akceptowalne dla wszystkich stron dialogu - mówił.

Zapowiedział jednocześnie, że w przyszłym tygodniu we wszystkich jednostkach LP zostaną wyznaczeni koordynatorzy współpracy społecznej.

Pierwszą deklarację, że Puszcza Bukowa nie będzie wycinana, złożył jeszcze w grudniu ubiegłego roku nowy wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Puszcza Bukowa znalazła się także na liście 25 proponowanych nowych parków narodowych opracowanej przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze (na liście jest również Park Narodowy Doliny Dolnej Odry).

Można powiedzieć, że dyskusja o ochronie Puszczy Bukowej wraca co pokolenie, a mowa o tym, że ten teren należy szczególnie chronić, nie jest niczym nowym. Na konieczność ograniczenia wyrębów uwagę zwracali już niemieccy gospodarze tych terenów. O planach utworzenia tu parku narodowego debatowano m.in. w latach 60. ubiegłego wieku, a w dwumiesięczniku "Chrońmy przyrodę polską" z 1993 roku poświęconemu w całości Puszczy Bukowej możemy przeczytać we wstępie: "Przedstawione (...) materiały mają przyczynić się do śmiałego podjęcia pozytywnej decyzji w sprawie ochrony lasów bukowych w okolicach Szczecina. Będzie to z pewnością jeden z cenniejszych parków narodowych w tej części Europy".

Od 1981 roku Puszcza Bukowa ma status parku krajobrazowego. Obecnie znajduje się tu siedem rezerwatów przyrody. W ostatnich latach, mimo licznych protestów społecznych, las został mocno przetrzebiony wycinkami. W tym czasie, na co wielokrotnie zwracali uwagę m.in. aktywiści z Klubu Kniejołaza, wycinano także drzewa biocenotyczne (czyli np. z drzewa z dziuplami) oraz drzewa o charakterze pomnikowym.