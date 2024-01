NFZ zbadał poziom zadowolenia swoich klientów. Wysoka ocena Zachodniopomorskiego Oddziału

- Bardzo dobra ocena wystawiona przez naszych klientów, to dla pracowników sali obsługi wielka satysfakcja i powód do dumy - przyznaje Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa ZOW NFZ Szczecin. - Klienci bardzo wysoko ocenili wszystkie parametry satysfakcji, wystawiając pracownikom sali najwyższe z możliwych not. To mobilizuje do pracy i wysiłku, by trzymać poziom obsługi. Dodam, że obsługa w Sali w Szczecinie zajęła pierwsze miejsce pośród wszystkich Sal Obsługi Klientów NFZ w kraju co, nie ukrywam, dodało nam skrzydeł.