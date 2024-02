Zadbaj o serce w Walentynki. Najważniejszy jest zdrowy styl życia!

Portal proponuje wszystkim, którzy chcą poprawić swoją kondycję czy sylwetkę, filmowy cykl "8 tygodni do zdrowia" . Ale w zakładce z multimediami są również filmowe propozycje łatwiejszych i trudniejszych ćwiczeń - tak dla dzieci, jak i dorosłych. A także dla kobiet w ciąży.

- Jeśli nie wiemy, jak to robić, polecamy Akademię NFZ - dodaje rzeczniczka Funduszu.

- "Bądźmy aktywni fizycznie", to jedno z głównych zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem - podkreśla Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa zachodniopomorskiego oddziału NFZ.

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia podkreślają, że zbawienny wpływ na serce ma aktywność fizyczna - w każdym wieku ale dostosowana do stanu zdrowia.

Co sprawia, że na serce chorują coraz młodsi? Otyłość, niewłaściwa, bogata w tłuszcze dieta, brak aktywności fizycznej, palenie papierosów, picie alkoholu i ciągły stres. Ważnym czynnikiem są też predyspozycje genetyczne, ale kluczowy dla naszego zdrowia jest jednak styl życia.

Druga propozycja związana jest z kolejnym zaleceniem dwunastu sposobów na zdrowie, czyli Przestrzegaj zasad zdrowego żywienia. W realizacji tego zalecenia pomocny jest portal Diety NFZ - gdzie proponowane są prawidłowo skomponowane diety z odpowiednią ilością białka, tłuszczów, węglowodanów, witamin i minerałów. Dieta powinna obfitować w warzywa i owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz strączkowe.

- Dla osób, które mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, mamy CHUK, czyli program profilaktyki chorób układu krążenia - podkreśla Małgorzata Koszur.

Program jest realizowany przez POZ, czyli lekarzy rodzinnych, a adresowany do osób od 35 do 65 roku życia. W ramach programu jest ocena ryzyka chorób układu krążenia na podstawie ankiety, badania podmiotowego oraz zleconych badań biochemicznych: na stężenie we krwi cholesterolu, triglicerydów i glukozy oraz pomiarów: ciśnienia tętniczego krwi i określenia współczynnika masy ciała (BMI).