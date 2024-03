Naukowcy ZUT opracowali sposób na produkcję węgla aktywnego z jednorazowych maseczek ochronnych

Zespół naukowy z Katedry Inżynierii Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Beaty Michalkiewicz i dr hab. inż. Joanny Sreńscek-Nazzal, prof. ZUT, we współpracy z badaczami – dr inż. Jarosławem Serafinem z Uniwersytetu w Barcelonie oraz doktorantką mgr Adrianną Kamińską, opracowali innowacyjne rozwiązanie, które w głównej mierze opiera się na specjalnej obróbce termicznej materiału i jego aktywacji. Proces obejmuje m.in. rozdrabnianie, suszenie, karbonizację w temperaturze od 400°C do 1000°C w obecności chemicznie obojętnego gazu oraz aktywację z wykorzystaniem środka chemicznego. Produktem końcowym jest węgiel aktywny, gotowy do zastosowań.

Węgiel aktywny to materiał wykorzystywany w różnych dziedzinach. Dzięki swojej mikroporowatej strukturze i dużej powierzchni właściwej, stanowi bardzo dobre narzędzie w walce z zanieczyszczeniami. Jego główne zastosowanie to oczyszczanie wody i powietrza, ponieważ skutecznie absorbuje substancje chemiczne, metale ciężkie i zanieczyszczenia.