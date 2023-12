Naukowcy ZUT chcą poprawić stan wody w stawach karpiowych

Zespół pod kierownictwem prof. Małgorzaty Sobczak i prof. Remigiusza Panicza z Katedry Technologii Mięsa Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prowadzi badania podstawowe nad poznaniem składu ilościowego i jakościowego mikrobiomu wody w gospodarstwie rybackim w Malińcu, należącym do Ińskiego Centrum Rybactwa.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP autor badań dr inż. Piotr Eljasik, gospodarstwo to jest wolne od patogenów ryb karpiowatych, "co z kolei daje szansę na stworzenie wzorca mikrobiomu wody w gospodarstwach karpiowych".

- Możemy zobrazować to w ten sposób, że chcielibyśmy zbadać orkiestrę, która harmonijnie gra jakiś utwór, a my chcemy poznać instrumenty, na których gra i to, w jaki sposób tworzy tę harmonię. W naszym przypadku instrumentami są bakterie, które pełnią określoną rolę. Chcemy zobaczyć, jakie bakterie pełnią jakie funkcje – a więc, wracając do obrazu orkiestry, jakie grają nuty – w tym ogólnym składzie mikroflory – powiedział dr inż. Eljasik.