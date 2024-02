Najlepsi nauczyciele i szkoły wybrane. Poznaliśmy laureatów Plebiscytu Edukacyjnego [ZDJĘCIA]

Nauczycielem Akademickim Roku została dr Aleksandra Raba-Schulze z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dyrektorką Roku Placówki Edukacyjnej została Katarzyna Szałata ze Szkoły Podstawowej Słoneczna w Szczecinie.

- Przepis na sukces to mieszanka wybuchowa. Zaczęło się od pań właścicielek w 1992 roku - pierwsza szkoła niepubliczna na prawobrzeżu. 6 lat temu pojawiłam się ja. Jestem przekonana, że sukces to my, my to szkoła, rodzice, uczniowie, przyjaciele szkoły. Edukacja to relacja, a w naszej szkole to jest najważniejsze i dlatego tak nam się udaje. Jako prywatna szkoła mamy większą autonomię i większe możliwości. Nasze dzieciaki, poza tym, że realizują podstawę programową, mają dodatkowe lekcje z tańca, aikido, basenu, większą liczbę godzin z języka angielskiego, trzy razy w roku wyjeżdżamy na świetne wyjazdy dydaktyczne, do których dzieciaki przygotowują się pracując metodą projektu i to jest ogromna wartość dodana. W naszej szkole jest rodzinna atmosfera. Jako dyrektor szkoły znam każde dziecko, każdego rodzica, nawet dziadków - mówi laureatka.