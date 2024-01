Najciekawsze wydarzenia kulturalne na nadchodzący weekend w Szczecinie. Zobacz harmonogram imprez!

"Aleja Zasłużonych" Teatr Polski w Szczecin

Opowieść o małżeństwie, które dochodzi do wniosku, że może być problem z ich pochówkiem. Dlaczego? Nie posiadają bowiem pieniędzy na to, by opłacić własny pogrzeb. Ale - z racji, że ona jest poetką, zasłużoną dla literatury, nagradzaną i docenianą – para stwierdza, iż musi załatwić sobie grób i pogrzeb za darmo od państwa, w Alei Zasłużonych. Autor sztuki tak pisze o swoim tekście: „To nie jest rzecz tylko o poetach, artystach. To tekst o kuglarskim wymiarze życia, w którym żyjemy. O aspiracji wzniosłości, która okazuje się stopniową akceptacją losu, jaki jest poza tym snem. O rozpaczy, na którą, nawet jeśli jesteś poetą, nie znajdujesz słów innych niż przekleństwa".