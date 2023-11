Na 30 mieszkań Szczecińskiego TBS było 106 chętnych rodzin. Będzie losowanie

W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy budynek z 30 mieszkaniami, który wyposażony zostanie w windę, a na jego dachu znajdzie się taras przeznaczony do spacerów oraz ogród warzywny dla seniorów. Parter budynku zostanie zagospodarowany pod świetlicę środowiskową oraz żłobek dla około 30 dzieci. W centralnej części kwartału zaplanowano główny plac publiczny, wzdłuż którego poprowadzona będzie pergola. Plac ozdobi także mini amfiteatr, fontanna w formie posadzkowych dysz, z ławeczkami i zielenią. Pojawi się ponadto ogród społeczny oraz plac zabaw dla dzieci, a całość uzupełniona zostanie o nowe nasadzenia.

Inwestycja obejmuje podwórze otoczone ulicami : Małkowskiego, ks. Bogusława X, Boh. Getta Warszawskiego oraz Kr. Jadwigi w Szczecinie. Zrewitalizowany Kwartał 36 będzie miejscem nie do poznania. Powstanie pierwszy miejski parkingowiec, a dzięki wprowadzeniu miejsc parkingowych do dwupoziomowego podziemnego garażu na 262 miejsca postojowe, wnętrze kwartału zostanie całkowicie oddane mieszkańcom.

To zdaniem wielu - wyjątkowa inwestycja. Powstaje w centrum Szczecina. Inwestorem jest Szczecińskie TBS, a wykonawcą firma Prime Construction.

Za projekt przebudowy Kwartału 36 odpowiada Grupa Architektoniczna Domino ze Szczecina. Wartość inwestycji, która gotowa będzie w I kwartale 2024 roku to około 67,4 mln zł.

W październiku inwestor - Szczecińskie TBS - ogłosiło nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy czternastu mieszkań przeznaczonych na wynajem, które powstają w obrębie aktualnie modernizowanego kwartału śródmiejskiego położonego w pobliżu placu Zgody. I co się okazało? W ciągu niespełna trzech tygodni do spółki wpłynęło 106 wniosków. Największym zainteresowaniem cieszyły się mieszkania dwupokojowe duże (o pow. 53,06 m 2). Na trzy tego typu lokale złożono 44 wnioski. Z kolei na osiem mieszkań jednopokojowych (o pow. 35,39 m2), zostało złożonych 29 wniosków. A na 3 mieszkania dwupokojowe małe (o pow. 46,93 m2) wpłynęły 33 wnioski.