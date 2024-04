Musical o Poli Negri w efektami 3D już we wrześniu w Teatrze Polskim w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Polę Negri ma zagrać Sylwia Różycka, która ma w swoim repertuarze m.in. rolę Edith Piaf.

- Wokalnie i aktorsko to nie jest tak duże wyzwanie, ponieważ cały czas pracuję i dbam o warsztat, natomiast wyzwaniem na pewno będzie spotkanie z zawodowym tańcem, bo w tej dziedzinie będę musiała jeszcze popracować - mówi Sylwia Różycka. - To jest niesamowite, że będę mogła skorzystać ze swoich możliwości, ze swojego wnętrza, żeby pokazać swoją Polę Negri. To, co mi się w niej podoba, to element kontrowersji.