Motorniczowie wstrząśnięci warunkami na pętli Pomorzany

Nasz Czytelnik twierdzi nawet, że istnieje ryzyko wypadnięcia tramwaju z szyn. Zagrożone jest bezpieczeństwo pracujących tu robotników.

- Tylko czekać, jak któregoś dnia tramwaj wyskoczy z szyn i kogoś potrąci. Biorąc pod uwagę, jak obecnie wygląda tam sytuacja, to przy pobieraniu rano dokumentów na zajezdniach powinniśmy dostawać też kask i buty robocze - dodaje. - Zadajmy sobie teraz pytanie, czy naprawdę musimy czekać aż dojdzie tam do wypadku czy jakiegoś innego niebezpiecznego zdarzenia. To jest 40 ton na torach, a wszystko trzyma się na taśmie klejącej i gumie do żucia.