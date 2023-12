Misja specjalna żołnierzy z korpusu NATO. Dostarczyli dziecięce listy do wioski Mikołaja pod kołem polarnym

Rovaniemi to fińskie miasteczko położone na północy Laponii, około 800 kilometrów na północ od stolicy Finlandii Helsinek i kilka kilometrów na południe od koła podbiegunowego. To tutaj ma swoją siedzibę brodaty staruszek w czerwonym kubraku, ulubieniec wszystkich dzieci.

Z misją do Mikołaja wyruszyli sierżant Łukasz Agaś i starszy szeregowy specjalista Łukasz Chlebowski, którzy na co dzień służą w Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Mimo że służba pochłania większość ich czasu, żołnierze chcieli zrobić coś dla lokalnej społeczności. Wcześniej byli już wolontariuszami w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie i to właśnie Święty Mikołaj, patron Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej, zainspirował ich do zorganizowania wyprawy polarnej w szczytnym celu.