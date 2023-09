Memoriał Romana Wysokiego w Netto Arenie. Ważny sprawdzian dla mistrza

Memoriał upamiętniający byłego zawodnika, trenera i działacza lokalnej koszykówki – Romana Wysockiego – organizowany jest od kilku lat. Grają ligowe zespoły z województwa. W tym roku impreza odbędzie się w Netto Arenie, ale doszło do pewnego zgrzytu organizacyjnego.

Za późno zabrano się za „papierkową” dokumentację i ostatecznie nie będzie to impreza masowa, bo na taką trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia i zabezpieczyć choćby służby ochrony.

- Ze względów proceduralnych klub musiał zostać organizatorem turnieju na ostatniej prostej. ZOZKosz, który miał być pierwotnym organizatorem, poinformował nas o tym fakcie zbyt późno. W związku z zaistniałą sytuacją, nie byliśmy w stanie spełnić wymogów imprezy masowej. Co za tym idzie maksymalna dopuszczalna liczba kibiców podczas meczów turnieju może wynosić 299 osób. Jako klub walczyliśmy o zgodę na zwiększony udział kibiców. Rozumiemy, że na tym etapie przygotowań do sezonu wielu kibiców chciałoby obejrzeć swoje zespoły w akcji, ale w obecnej sytuacji nie mamy na to żadnego wpływu. Przepraszamy, za zaistniałą sytuację – poinformował King. A zarząd Zachodniopomorskiego Związku Koszykówki również przeprosił za zaistniałą sytuację.