Mariaż sportu i teatru w najnowszym spektaklu Teatru Lalek Pleciuga [ZDJĘCIA]

Pod okiem ojca, byłego sportowca, Helena rozpoczyna treningi. Jej mama jest przeciwna: Helena powinna raczej grać na pianinie lub występować w balecie, boks nie jest dla dziewczynek. Ale Helena jest uparta i wierzy, że jej sen może stać się rzeczywistością. Pilnie ćwiczy.

Pomysł na spektakl miała słynna tyczkarka Monika Pyrek.

- Przyszliśmy do Pleciugi z pomysłem. Ten pomysł kiełkował nam w głowie od dłuższego czasu, ale nie byliśmy pewni, czy to się da zrobić w teatrze. Z drugiej strony form dotarcia ze sportem do młodzieży jest tak dużo, że stwierdziliśmy, że może zainspirujemy dzieciaki ciekawymi historiami, żeby pokazać, że sport jest bardzo fajną przygodą - mówi Monika Pyrek. - Dzisiaj trudno jest dotrzeć do młodzieży, wzbudzić w nich jakąś pasję. Jak coś jest trudne, to dziecko szybko rezygnuje. Świat, który miał nam ułatwić wiele rzeczy, idzie w stronę, w której się stajemy bardziej leniwi, bo wszystko mamy podane na tacy. My mieliśmy jako dzieci ciężko, więc teraz chcemy naszym dzieciom ułatwić start w dorosłość. Tak naprawdę jednak utrudniamy im ten start, bo mają wszystko zapewnione, a świat tak nie wygląda. Sport jest idealnym rozwiązaniem, które pokazuje, że na sukces trzeba zapracować.