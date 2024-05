Małgorzata nie sprzeda już mięsa na kładce. Wypchnęła Karola z okna. Musi iść do więzienia

Wyrok zapadł w piątek przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Prokuratura żądała dla Małgorzaty A. 25 lat więzienia, a obrońca uniewinnienia.

Sprawa była skomplikowana, a dowodów nie tak znów wiele. 16 listopada 2022 z okna kuchennego na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Piotr Skargi wypadł mężczyzna, Karol R. Nie dało się go uratować. Policjanci szybko ustalili, że w mieszkaniu przebywały w tym czasie jeszcze dwie osoby: 53-letnia Małgorzata A. oraz jej partner Bogumił P. Cała trójka to bezrobotni, niestroniący od alkoholu, choć ponoć tego dnia ponoć akurat nie pili. Dorabiali sobie sprzedając mięso w ramach ulicznego handlu w pobliżu targowiska na Niebuszewie. Małgorzata miała nawet specjalną maszynkę do mięsa.

Po zatrzymaniu Małgorzata i Bogumił przedstawili dwie skrajne wersje wydarzeń. Prokuratura była przekonana, że, to co zeznał Bogumił jest bliższe prawdy. Dlatego oskarżyła kobietę o zabójstwo Karola poprzez wypchnięcie z okna. Sąd podzielił tę opinię, ale uznał, że ćwierć wieku w więzieniu byłoby w tej sprawie zbyt surową i niesprawiedliwą karą.