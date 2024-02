Lutowe MM Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź dostępność w mieście

Jeśli nie na spacer to może na wystawę, do teatru czy na koncert? Krótkie dni zatrzymują nas w domach, tak zupełnie niepotrzebnie. Bo, może oprócz kilku więcej słonecznych promieni, nie brakuje nam niczego do wyjaśnia w miasto. Ani okazji do świętowania, ani premier do obejrzenia, ani jubileuszów do uczestniczenia. Część z nich zebraliśmy dla was na naszych łamach, a o części na pewno zdążymy jeszcze powiedzieć.

Zaczęliśmy od powrotu festiwalu Szczecin Jazz i nowego projektu Sylwestra Ostrowskiego „One Voice”. Ale odwiedziliśmy też Trafostację Sztuki w Szczecinie, gdzie spędziliśmy dłuższą chwilę na odkrywaniu urodzinowej (anty)kolekcji i podsumowaniu ostatnich 10 lat instytucji. Polecamy każdemu. Tak samo polecamy premierę monodramu Anny Januszewskiej w Teatrze Małym i serię koncertów w kameralnym winyle.fm.