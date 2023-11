Ludzkie szczątki na ogrodach działkowych na Pomorzanach. To ofiary ostatniej wojny?

- W tym miejscu nie było obozu dla robotników, najbliższy był przy obecnej ulicy Chmielewskiego, ale była bocznica kolejowa - mówi nadkomisarz dr Marek Łuczak, policjant i historyk. - Wstępnie wygląda to na grób pracowników przymusowych wyrzuconych z pociągu na bocznicy i pochowanych.

Według wstępnej teorii mogą to być osoby, które zginęły w czasie II wojny światowej.

- Kości trafiły do nas, ale za wcześnie, żeby powiedzieć, z jakiego okresu pochodzą - mówi dr hab. Andrzej Ossowski, kierownik Zakładu Genetyki Sądowej i Kierownik Katedry Medycyny Sądowej PUM.

Do odkrycia doszło w czasie prac ziemnych, w alejce między działkami. Według naszych informacji odkryto szczątki trzech dorosłych osób.

Przypomnijmy, że niemieckie władze masowo zatrudniały robotników z podbitych i okupowanych terytoriów. Trafiali do nich głównie robotnicy przymusowi i jeńcy z Polski. Do Szczecina napływały również transporty Francuzów, Belgów, Serbów i narodów zamieszkujących Związek Radziecki. Deportowanych do Rzeszy i okupowanych terytoriów było 2 826 000 polskich robotników. Tylko na Pomorzu, jak wynika z danych niemieckich urzędów pracy, było zatrudnionych na dzień 30 września 1944 roku ogółem 116 330 Polaków.

Na terenie obecnych Pomorzan w latach 1939-1945 znajdowały się następujące niemieckie obozy pracy przymusowej: