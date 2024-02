Film o nazistowskim obozie w Königsberg in Neumark "Marsz śmierci"

Jednym z takich podobozów była filia dla kobiet w Königsberg in Neumark (Chojna).

Ravensbrück był głównym obozem koncentracyjnym dla kobiet zorganizowanym i prowadzonym przez hitlerowskie Niemcy przez cały okres II wojny światowej. Pierwszymi jego więźniarkami zostały niemieckie komunistki i działaczki niemieckiego ruchu oporu, osadzone tam jeszcze na początku 1939 r. Początkowo, w maju 1939 r., obóz liczył 12 kobiecych baraków, jednak już na przełomie lat 1944 i 1945 stały tam 32 przeludnione (nawet w stosunku do niemieckich założeń) baraki kobiece, obóz męski (niewielki), obóz dla młodzieży (Uckermark), a także zakład tekstylno-skórzany i hale koncernu Siemens & Halske. Dodatkowo działały jeszcze liczne podobozy (komanda) dla kobiet i mężczyzn.

Film "Marsz Śmierci" to film o podobozie w Königsberg in Neumark. Według relacji więźniarek, pierwsze transporty trafiły tam w sierpniu 1944 r. Według zebranych relacji baraki, były pierwotnie przeznaczone dla organizacji Hitlerjugend na letnie obozy, później zostały dostosowane do warunków zimowych. Równolegle ustawione baraki otaczały plac apelowy - z barakami gospodarczymi, kuchnią i szwalnią. Teren obozu był otoczony podwójną linią drutów kolczastych.

Według znanych relacji filia w dzisiejszej Chojnie istniała około 6 miesięcy (od sierpnia 1944 r. do lutego 1945 r). Więzione w nim były kobiety różnych narodowości - m.in. Czeszki, Francuski, Rosjanki, Niemki i Polki - także uczestniczki Powstania Warszawskiego. Polki tworzyły najliczniejszą grupę więźniarek, około 40 tys. To przede wszystkim one, zwane w obozie "króliczkami", padły ofiarą niemieckich eksperymentów pseudomedycznych.

Niewolnicza praca więźniarek wykorzystywana była przy rozbudowie pobliskiego lotniska polowego. Powstało ono w latach 30. XX w. jednak w okresie II wojny światowej zapadła decyzja o jego rozbudowie. Dodano wówczas pasy startowe umożliwiające lądowanie większych samolotów.