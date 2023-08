Liga Konferencji: Pogoń Szczecin – KAA Gent 2:1. Godne pożegnanie z Europą [ZDJĘCIA]

Z konieczności trener Jens Gustafssonn musiał mocno przebudować ustawienie zespołu. Kontuzje wykluczyły Dante Stipicę, Mariusza Malca, Benedikta Zecha i Marcela Wędrychowskiego, a sprzedany został Mateusz Łęgowski. Zdrowi byli, ale pozostali na rezerwie Linus Wahlqvist, Leonardo Koutris oraz Efthymios Koulouris. W obronie zagrali więc Paweł Stolarski, Danijel Loncar, Wojciech Lisowski i Leo Borges. Nikt wcześniej nie brał pod uwagę, że tak będzie wyglądać blok defensywny. Do ataku wrócił Luka Zahović, a w pomocy Gustafsson zebrał piłkarzy najbardziej doświadczonych. Sztab Gent też dokonał roszad w „11” w porównaniu z meczem z Portowcami w Gandawie, ale było to uzasadnione oszczędzaniem sił przed ważniejszymi spotkaniami.

Od pierwszej akcji Pogoń zaczęła realizować swój cel – pokazać się z jak najlepszej strony. Pierwsze 20 minut to koncert, najlepsza forma w tym sezonie, a może i za kadencji Gustafssona. Portowcy siedli na rywalach, tworzyli bramkowe sytuacje, ale brakowało wykończenia. W 7. minucie rzut rożny: wrzucał Kamil Grosicki, główkował Joao Gamboa, ale cudem wybronił Davy Roef. W kolejnej akcji piłka trafiła w polu karnym do Alexandra Gorgona. Miał czas i swobodę, ale mocno przestrzelił. W 15. minucie do linii końcowej dobiegł Wahan Biczachczjan, szukał podania, ale ostatecznie nie w tempo było dogranie do Grosickiego. Po chwili Biczachczjan zdecydował się na strzał z 20. m i Roef znów musiał bronić.