Lewica: wiemy jak rozwiązać problem z mieszkaniami

O tym, że rząd będzie wspomagał samorządy w budowie czynszówek zapewniał poseł i minister nauki Dariusz Wieczorek. Jest już zapisany na to miliard złotych, ale Lewica liczy, że budżet będzie większy. Chodzi o wsparcie budowy bloków komunalnych do 85 procent ich wartości. Pieniądze gwarantowałby Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Jesteśmy już po uzgodnieniach międzyresortowych nowego projektu ustawy dotyczącego funduszu dopłat. Ten fundusz dopłat to jest właśnie ten instrument, który powinien być wykorzystywany przez samorządy, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Fundusz dopłat to możliwość dopłaty do 85 procent kosztów budowy mieszkań komunalnych w danej gminie. To fundusz, który będzie dostępny dla wszystkich samorządów i z którego samorządy będą mogły korzystać. Uzgodnienia międzyresortowe się zakończyły, więc pewnie za chwilę ten projekt ujrzy światło dzienne. I pewnie będziemy w najbliższych tygodniach i miesiącach procedować. Oczywiście do tego potrzebne są pieniądze. To będzie wymagało oczywiście uzgodnień wewnątrz koalicji 15 października i uzgodnień wewnątrz rządu. Jaką kwotę ostatecznie w tym funduszu kwotą będziemy mogli dysponować? W roku 2024 jest to kwota miliarda złotych. My postulujemy wzrost tej kwoty, wiedząc, że dzisiaj realnie samorządy składają wnioski do tego funduszu na poziomie 2-2,5 miliarda złotych. I takie są na ten moment realne potrzeby, ale w tym funduszu również wpisujemy akademiki, a więc budowa i remonty akademików. W najbliższych latach, w tej kadencji powinno w Szczecinie powstać tysiąc mieszkań komunalnych i to jest zadanie dla nowego prezydenta i dla nowego samorządu Szczecina - mówił Dariusz Wieczorek.