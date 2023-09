Latem Pogoń rozprzedała swój środek - podsumowanie okienka transferowego

Jedną z przyczyn obecnego kryzysu Pogoni w lidze (cztery porażki z rzędu, dopiero 15. miejsce w tabeli) jest fakt, że latem najwięcej zmian zaszło w linii pomocy, a więc wśród zawodników, którzy mają największy wpływ na grę zespołu. Do Zagłębia Lubin został sprzedany przed rozpoczęciem letnich przygotowań kapitan Damian Dąbrowski. Dostał ofertę, Pogoń potrzebowała gotówki i zawodnik odszedł.

Bezpłatnie Pogoń opuścili też inni zawodnicy, którzy mogli odgrywać ważną rolę wśród pomocników klubu. Pontusowi Almqvistowi skończyło się wypożyczenie do Pogoni i latem związał się z włoskim Lecce, a Michałowi Kucharczykowi skończyła się umowa ze szczecińskim klubem, a oferty nowej nie otrzymał. Obecnie gra dla Pakhtakora z Uzbekistanu.

Pogoń na tej trójce piłkarzy zarobiła ok. 3,5 mln euro. I ten zastrzyk pieniędzy można uznać za dobry.

Wszystkie transfery do Pogoni to była reakcja na odejścia czy aktualną sytuację. W miejsce Dąbrowskiego sprowadzony został Joao Gamboa. Portugalczyk miał dobre wejście w zespół, ale ostatnio spisuje się przeciętnie.

Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość bramkarza Dante Stipicy. Decyzją trenera Jensa Gustafssona jest przesunięty do drugiego zespołu. Pogoń najchętniej rozwiązałaby z nim umowę (jedna z wyższych w zespole), ale ta ma obowiązywać jeszcze trzy lata, więc Chorwat nie chciał tego zrobić. Może to zrobi zimą, gdy znajdzie nowy klub.

W trakcie letnich przygotowań do Pogoni dołączył też napastnik z Grecji Efthymios Koulouris. Ten transfer na razie można uznać za duży plus. Grek był skuteczny w meczach eliminacji Ligi Konferencji Europy oraz w PKO Ekstraklasie. Problem w tym, że ostatnio się zaciął i odbiło się to na wynikach Portowców.

Przed sezonem do drużyny wrócił Mariusz Fornalczyk, a dołączył Wojciech Lisowski. Obaj już dostali minuty od Gustafssona. Pierwszy uzupełnił rotację na skrzydłach i w ataku, a Lisowski w obronie.

Po transferach Kowalczyka i Łęgowskiego klub zareagował kontraktując doświadczonego Norwega Fredrika Ulvestada, a po zawieszeniu Stipicy przyszedł w ostatnim dniu okienka Rumun Valentin Cojocaru. Bramkarz ma za sobą grę w Belgii, ale na dobrą sprawę nigdzie na dłużej nie zagrzał miejsca. Obaj czekają na debiuty.