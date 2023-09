KRD Haliński - mechanika pojazdowa z tradycją 

Warsztat został założony z pasji do motoryzacji i działa nieprzerwanie od 1989 roku. To typowo rodzinny biznes. Firma stawia na sukcesywny rozwój. - Zakres naszych usług jest bardzo obszerny - mówi Denis Haliński. - Na bieżąco włączamy nowe usługi i się szkolimy. Na co dzień realizujemy takie podstawy jak choćby wymiana oleju, wymiana układów rozrządu, naprawa silników, wymiana elementów sterowania, diagnostyka komputerowa czy geometria zawieszenia. Posiadamy urządzenia do diagnozowania m.in. Mercedesów, Citroenów, czy Toyot. W naszej ofercie jest też możliwość diagnostyki komputerowej systemem Pass-Thru. Nie boimy się żadnych wyzwań!

Jak mówią przedstawiciele firmy - zdobyte doświadczenie i kwalifikacje pozwalają im na świadczenie klientom w pełni kompleksowych usług na najwyższym poziomie. Ich specjalizacją jest szybka, sprawna i profesjonalna obsługa pojazdów wszystkich marek w zakresie bieżących i eksploatacyjnych napraw.