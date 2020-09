Koparka już na pl. Orła Białego i donice na Łaziebnej. Wczorajszy happening oburzył radnego

Zieleń będzie powiązana ze skwerem w południowej części placu. Przez obszar będzie można przejść w stronę ulicy Grodzkiej oraz w stronę ul. Koński Kierat traktem ułożonym z pozyskanej z parkingu kostki granitowej.

- Będzie to przestrzeń na co dzień funkcjonująca jako zielony skwer, ale okazjonalnie zostanie wykorzystana także jako miejsce do urządzania wydarzeń. Trawnik zostanie zasadzony w taki sposób, aby natura sama mogła się bronić. Traktujemu ten plac jako związany z życiem miejskim - dodaje Paweł Jaworski.