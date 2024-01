Konstytucjonalista: Interwencja w Pałacu Prezydenckim to złamanie ustawy zasadniczej. Ucierpi na tym nasze państwo

Naukowiec, wybitny konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się wśród gości wtorkowej audycji „Radio Szczecin na Wieczór”. Dyskutowano w niej o sprawie posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

„Mamy pewien eksces w postępowaniu organów ścigania, który polega na działaniu naruszającym powagę państwa, powagę Rzeczpospolitej. Przecież tutaj chodzi o prezydenta Rzeczpospolitej, nie o ujęcie sprawców przestępstwa, którzy dopiero co je popełnili i teraz policja w pościgu za nimi wpada do Pałacu Prezydenckiego i tam ich ujmuje. Mamy do czynienia z sytuacją o innym charakterze. Mianowicie z tym że prezydent najwidoczniej traktował tych posłów jako swoich gości. Tak to przynajmniej należy rozumieć, bo inaczej nie byliby w Pałacu Prezydenckim. Jest to moim zdaniem obrazą prezydenta. W ten sposób dokonano potraktowania prezydenta tak, jakby on nie miał prawa do przyjmowania u siebie tych osób, które przecież wcześniej ułaskawił. Nie było żadnego powodu, żeby okazać taki brak szacunku dla Rzeczpospolitej” – mówił.