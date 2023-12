Koniec targowiska w Lubieszynie? Kupcy: Podwyżka to gwóźdź do trumny

O drakońskiej – jak ją określają – podwyżce dowiedzieli się 13 grudnia. Dowiedzieli się też, że zmianę przegłosowali radni podczas… październikowej sesji, a projekt uchwały był dostępny do wglądu już we wrześniu. Dlatego kupcy mają ogromny żal: do gminy i do radnych.

W piątek przed południem na targowisku ZAN w Lubieszynie klientów można było liczyć na palcach. – Przyjedźcie po południu, będzie to samo. Tak jest cały tydzień, jedynie soboty mamy naprawdę dobre. Czasy, kiedy zarabiało się tu kokosy, już dawno minęły. Kokosy były, ale 20 lat temu – mówią nam handlarze i zwracają uwagę, że Niemcy też zaciskają pasa i robią dużo skromniejsze zakupy, niż przed laty, a większość przedsiębiorców dopiero dochodzi do siebie po pandemii.

Oprócz opłaty targowej kupcy płacą również czynsz na stoiska (to ok. 1000 zł za jedno stanowisko miesięcznie), do tego dochodzą koszty prowadzenia działalności, w tym zatrudnienia pracowników. Wielu kupców prowadzi działalność na więcej, niż jednym stoisku – to pomnaża koszty.

Dlatego kupcy o podwyżce mówią nie inaczej jak nóż w plecy, gwóźdź do trumny, dobicie. – Jeśli nie zmniejszą opłaty targowej, od stycznia mnie tu nie będzie – mówi wprost Jarosław Subocz, który pracuje tu od ponad 30 lat.