Radny kontra ZWiK. Finał sądowej sprawy w Policach

Krystian Kowalewski, radny klubu Projekt Police był oskarżony przez prezesa ZWIK o zniesławienie.

- Oskarżenie zostało odrzucone w 90 procentach jako bezzasadne, a w 10 procentach winę umorzono z powodu małej szkodliwości. Wyrok jest ustny, czekamy na uzasadnienie pisemne. Wyrok jest nieprawomocny i w zakresie 10 procent winy wniesiemy apelację. Na ten moment uznajemy go za wygraną, gdyż oczekiwania strony skarżącej nie zostały zrealizowane, my natomiast będziemy walczyć o całkowite oczyszczenie dobrego imienia - mówi Krystian Kowalewski. - Wyrok w tej sprawie jest konieczny, aby inni radni mogli realizować swoje obowiązki i wyrażać opinie bez lęku o konsekwencje. Mamy nadzieję, że będzie to przestrogą dla piastujących funkcje publiczne próbujących tłumić głos opinii publicznej.

Przypomnijmy, że oskarżenie dotyczyło tego, co działo się jesienią 2021 roku. Emocje wśród polickich radnych opozycji (w tym Projekt Police)wzbudziło to, że w projekcie uchwały padła propozycja, aby ustalić wynagrodzenie miesięczne burmistrzowi Polic na kwotę 20.020,- zł brutto. Przed podwyżką pensja wynosiła około 12 000 złotych. Klub radnych Projekt Police skrytykował wówczas zarządzanie gminą przez burmistrza Polic. Krytyczna opinia pojawiła się w mediach społecznościowych. Dotyczyła wzrostu cen usług komunalnych i innych opłat w gminie Police, w tym także spółki ZWiK. Rafał Zieliński, prezes polickiego ZWiK, poczuł się zniesławiony publikacją.