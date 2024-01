Koniec serii SPR Pogoni Szczecin. Korona lepsza na Twardowskiego. ZDJĘCIA

SPR Pogoń Szczecin powoli pięła się w górę tabeli Ligi Centralnej w ostatnim czasie. Pozwoliły na to kolejne zwycięstwa: z MKS Vitamineo, Handball Warszawa i SPR Sośnica Gliwice. Nic więc dziwnego, że przed meczem z Koroną w drużynie gospodyń panował optymizm.

Nasze szczypiornistki źle jednak weszły w mecz i musiały przez cały czas gonić wynik. Nie wykorzystały gry w przewadze i zniwelowania różnicy do jednej bramki. Więcej wyrachowania zachowały w końcówce przyjezdne i to one cieszyły się na końcu ze zwycięstwa.

Po tej porażce SPR spadł na 7. miejsce w tabeli. Za tydzień wyjazd do UKS Dziewiątki Legnica i ostatni mecz w pierwszej rundzie Ligi Centralnej.

SPR Pogoń Szczecin - Suzuki Korona Handball Kielce 25:30 (12:16)

SPR Pogoń: Zimny, Ćwiertnia, Adamska - Jura, Jałowicka 6, Oleśkiewicz, Włodarczyk 3, Piotrowska 1 (0/1), Nawrocka, Sikora 1, Panczenko, Niełacna, Białowąs 8 (5/5), Koprowska 2, Zimnicka 4, Jakóbowska.

Suzuki Korona: Toboła, Smelcerz - Grabarczyk, Janczarek, Miśkiewicz, Staszewska, Rzepka, Leśniak, Wawrzycka, Tomczyk, Rosińska (0/1), Śmiglarska, Łucak, Berlińska (2/3).

Wyniki 10. kolejki: MTS Żory - SPR Sambor Tczew 28:22, PreZero APR Radom - UKS Dziewiątka Legnica 27:23, Enea Piłka Ręczna Poznań - SPR Gdynia 24:33, Handball Warszawa - SPR Sośnica Gliwice 36:31.