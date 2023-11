Kobieca Pogoń Szczecin bez litości. Medyk Konin wysoko ograny

Liczyło się, kiedy Pogoń otworzy wynik spotkania. Od początku szczecinianki atakowały, a pomogła im była koleżanka – Patrycja Ziemba. Chciała wybić piłkę na róg, a trafiła do swojej siatki. To była też nagroda za postawę liderek – grały wysoko, utrudniały rozgrywanie akcji rywalkom i miały masę przechwytów.

Po uzyskaniu prowadzenia Pogoń cały czas przeważała i jeszcze w I połowie wypracowała sobie dużą zaliczkę. Drugiego gola z karnego zdobyła Emilia Zdunek. Ziemba podbiegła do bramkarki Medyka Julii Woźniak, coś jej podpowiedziała, ale kapitanka Pogoni kompletnie zmyliła bramkarkę. Trzeci i czwarty gol to dobitki po strzałach z dystansu. Woźniak odbijała piłkę przed siebie, a zawodniczki Pogoni dobiegały i trafiały do pustej bramki.

Ozdobą jednostronnego spotkania była piąta bramka tuż przed końcem. Agnieszka Garbowska po krótko rozegranym rzucie rożnym wbiegła w pole karne, przymierzyła trafiła w tzw. długi słupek. Piłka wpadła do siatki.

Ostatecznie Pogoń wygrała z Medykiem 5:0 i na dwie kolejki przed końcem rundy jesiennej pozostaje na pozycji lidera elity. Za tydzień szczecinianki zagrają w Tczewie, a 18 listopada podejmą Rekord Bielsko-Biała. Oba zespoły są z dolnej połowy tabeli, więc jest szansa na komplet punktów.

Pogoń Szczecin – Medyk Konin 5:0 (3:0)

Bramki: Patrycja Ziemba (22. - samobój), Emilia Zdunek (39. - karny), Natalia Oleszkiewicz (45.), Jaylen Crim (54.), Agnieszka Garbowska (88.).