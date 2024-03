Kłopoty w klubie nie wpłynęły na pierwszy mecz w play-off. Chemik lepszy w Kaliszu

Na pewno spora w tym zasługa trenera Marco Fenoglio i sztabu szkoleniowego, który musiał skierować myśli naszych siatkarek wyłącznie na parkiet, a nie na gabinety prezesów. W pierwszym meczu w Kaliszu udało się to świetnie. Początek pierwszego seta była jeszcze średni, ale później swoje umiejętności zaprezentowały Monika Fedusio, Bruna Honorio czy Martyny Łukasik. Gdy wydawało się, że końcówka seta będzie wyrównana, policzanki wrzuciły wyższy bieg i wygrały partię do 18. W drugiej partii było podobnie, choć Chemik już wcześniej wypracował sobie kilka punktów przewagi. Dobrze grały środkowe policzanek i partia została wygrana do 17.

Trzeci set to walka gospodyń, ale tylko do stanu 10:10. Wówczas Honorio popisała się kilkoma zagrywkami z rzędu i Chemik wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do końca tego seta. Pewne 3:0 i można było się pakować w drogę powrotną. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw w serii, więc Chemikowi pozostał krok do znalezienia się w półfinale play-off.

Drugi mecz tej pary odbędzie się 27 marca (środa) o godz. 20.30 w hali Netto Arena. W razie konieczności trzecie starcie odbędzie się 30 marca w tym samym obiekcie.

Najlepszą zawodniczką spotkania w Kaliszu wybrano Honorię. Zdobyła 20 punktów, miała 56 procent skuteczności w ataku.

Energa MKS Kalisz - Grupa Azoty Chemik Police 0:3 (18:25, 17:25, 19:25)

Chemik: Bruna, Kowalewska, Korneluk, Wasilewska, Fedusio, Łukasik, Grajber-Nowakowska (libero) oraz Sahin, Mędrzyk, Jagła (libero), Xia Ding.

Inne ćwierćfinały:

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Uni Opole 3:2

PGE Rysice Rzeszów - Moya Radomka Radom 3:0

ŁKS Commercecon Łódź - Grot Budowlani Łódź 2:3