King Szczecin śrubuje bilans. Wyjazdowa maszyna w akcji

Trudno wytłumaczyć fakt, że King Szczecin ma cztery razy więcej zwycięstw na wyjazdach niż w meczach domowych. Na pewno nie są z tego powodu zadowoleni fani, którzy regularnie przychodzą na mecze do Netto Areny, ale już ci, którzy jeżdżą z Wilkami na każdy wyjazd, mają powody do satysfakcji.

W obecnych rozgrywkach Orlen Basket Ligi Wilki Morskie wygrały 8 z 9 wyjazdowych spotkań. Nie zdobyły tylko hali w Dąbrowie Górniczej, ale było to starcie sezonu - w 2. kolejce. Reszta ekipa musiała uznać wyższość Kinga, gdy tylko zjawiał się w ich mieście. Podobnie było w sobotę w Gliwicach.

Gospodarze to zespół z dolnych rejonów tabeli. Wilki Morskie dobrze weszły w mecz. Zaczął Morris Udeze akcją 2+1, a następnie celną trójką popisał się Avery Woodson. Po chwili było 8:3 (rzut Zaca Cuthberstona) i to był moment przebudzenia gospodarzy, którzy w połowie kwarty wyszli na prowadzenie 11:10. To jednak goście nakręcali tempo i w dobry rytm weszli Udeze oraz Tony Meier. Wilki prowadziły już różnicą ponad 10 oczek i spokojnie wygrały pierwszą kwartę 36:18. Druga była już gorsza dla zespołu trenera Arkadiusza Miłoszewskiego, ale wciąż jego zespół spokojnie prowadził. 17 oczek różnicy mówiło wiele.