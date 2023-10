King Szczecin rozpoczyna przygodę w Lidze Mistrzów. Cel – wyjść z grupy

Rok temu mało kto prognozował, że King zakończy sezon ligowy mistrzostwem Polski. Szczecinianin raczej typowano do roli zespołu, który może bezskutecznie walczyć o play-offy.

- Byliśmy kopciuszkiem, który był długi czas niedoceniany. Udało się wykonać fantastyczną robotę, która procentowała w play-offach. W tym sezonie zmieniły się role w polskich rozgrywkach. Nikt już nas nie lekceważy, każdy chce ograć mistrza. Musimy mieć tego świadomość, ale będziemy do tego przygotowani – mówił trener Arkadiusz Miłoszewski.

King w formie jest, co potwierdził m.in. w niedzielny wieczór, gdy spokojnie ograł Śląsk Wrocław 83:60. Tak wysoka wygrana na parkiecie wicemistrza Polski ma swoją wymowę, ale przede wszystkim dała spokój i dodatkową energię przed debiutem w Lidze Mistrzów. Tę przygodę Wilki rozpoczną już we wtorek. O godz. 18.30 podejmą Włochów z Dinama Sassari, czyli półfinalistę ostatnich dwóch sezonów ekstraklasy włoskiej. W grupie D King zagra jeszcze z AEK Ateny oraz MHP Riesen Ludwigsburg. W tych rozgrywkach szczecinianie powrócą do roli „Kopciuszka”, bo klubowa koszykówka w Polsce nie stoi na wysokim poziomie, choć ostatnie sukcesy Anwilu Włocławek czy Stali Ostrów w mniej prestiżowych rozgrywkach europejskich trochę fałszują obraz. Śląsk Wrocław w poprzednim sezonie dużo przegrywał w EuroCupie (drugi co do ważności puchar), a Legia Warszawa w LM miała bilans: 1:5. To też pokazuje, jak trudne zadanie przed Kingiem, który na arenie międzynarodowej będzie debiutował. Rok temu posmakował takiej koszykówki w rozgrywkach Ligi Północnej, wypadł dobrze, ale teraz poprzeczka idzie zdecydowanie w górę.