King Szczecin będzie bronić mistrzostwa, a PGE Spójnia spróbuje zaatakować podium

Ubiegłoroczny sezon był fantastyczny, bo King Szczecin zdobył pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski, a PGE Spójnia Stargard ligową rywalizację zakończyła na ćwierćfinale i została sklasyfikowana na 5. miejscu. King i Spójnia przy okazji zapewnili sobie występy w europejskich pucharach. Szczecinianie będą grać w Lidze Mistrzów, a stargardzianie w FIBA Europe Cup. To są prestiżowe rozgrywki i mocni przeciwnicy. Ale to dopiero za kilka tygodni. Teraz najważniejszy jest spokojny początek sezonu.

Wilki muszą mierzyć wysoko

King nie ma wyjścia. Broni mistrzostwa, więc będzie mocny. W klubie pozostał sztab trenerski z Arkadiuszem Miłoszewskim na czele, zostali też liderzy z poprzedniego sezonu. W środowisku kibiców jest też dużo wiary, że w klubie znów mieli nosa do transferów obcokrajowców. Jhonathan Dunn ma być czołowym strzelcem ligi, Morriis Udeze ma nie tylko efektownie kończyć szybkie akcje, ale też być solidnym zbierającym piłki na bronionej desce. Jest jeszcze Darryl Woodson, który dołączyć do zespołu przed tygodniem, ale ma wystarczająco doświadczenia, by szybko wejść na ligowe obrony i odnaleźć się w Orlen Basket Lidze.