Superpuchar Polski dla Kinga Szczecin. Niesamowity debiut Darryla Woodsona

Trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski zaskoczył. Andrzej Mazurczak, Zac Cuthbertson, Tony Meier i Morriis Udeze to byli pewniacy, ale już Michał Nowakowski nie. W składzie rywali też spodziewano się gry od początku rosłego (213 cm) Belga Andiego Van Vlieta, ale zamiast na niego szkoleniowiec Żan Tabak postawił na Mikołaja Witlińskiego.

Wygra ten zespół, który pokażę, że już jest gotowy do zespołowego grania – mówił przed meczem Żan Tabak, trener Trefla.

Dla Kinga i Trefla środowe spotkanie było pierwszym poważnym w sezonie. W sparingach trenerzy mogli testować ustawienia, rozdział minut i pracować nad walorami fizycznymi, więc co do wyjściowych składów dużo było niepewności.

Superpuchar rozegrano w Sosnowcu. Dlaczego ekipy z Północy Polski musiały pojechać na południe, by tam powalczyć? Bo Polski Związek Koszykówki nawiązał współpracę z tym miastem i to nie pierwsza duża koszykarska impreza w Sosnowcu. Wybór można jednak kwestionować, bo spotkanie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności, a na wyjazd zdecydowała się kilkunastoosobowa grupa Watahy (fanów Kinga). Sympatyków Trefla też było mało.

II kwarta inna. Trefl skorzystał, że King już nie był tak skuteczny i popełnił kilka strat, potencjał zaczął pokazywać też lider – Kanadyjczyk Aaron Best. Przewaga sopocian sięgała jednak tylko pięciu oczek i to na moment.

Po pierwszych zmianach sopocianie odzyskali rytm, odrobili straty i na chwilę potrafili objąć prowadzenie. Ale w I kwarcie lepiej wyglądali szczecinianie. Zazębiał się ich atak, większa była energia w obronie. Bardzo dobrze grał Udeze, świetną zmianę dał Darryl Woodson, a zespół nie grał na jednego zawodnika tylko był groźny we wszystkich sektorach.

I to nie był chyba dobry pomysł. Trefl na początku pogubił się, Witliński błyskawicznie złapał trzy faule, a szczecinianie prowadzili 8:0. Pierwszą akcję trójką wykończył Meier i to był świetny prognostyk.

Do przerwy był remis 42:42. - Za dużo błędów w drugiej kwarcie w obronie. Jak to wyeliminujemy to będzie okej – zapewniał Nowakowski.