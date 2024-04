Pływacy powalczą o medale mistrzostw Polski, ale też o minima olimpijskie

Waga zawodów w roku olimpijskim jest wyjątkowa duża. - Jest jeszcze spora grupka, która wciąż marzy o igrzyskach w Paryżu. Na pewno w Lublinie postara się zatem wywalczyć minima. Myślę, że dwóm, trzem osobom ta sztuka może się podczas mistrzostw udać - uważa Piotr Kasperek, związany z reprezentacją Polski.

O Paryżu myślą też pływacy z MKP Szczecin. W teorii szanse są, ale jaką przygotowali formę? Największa niewiadoma to Karol Ostrowski. Specjalista od stylu dowolnego i krótkich dystansów miał być przez lata najszybszym kraulistą w kraju, ale w ostatnich sezonach miał różne problemy, nie do końca wiedział, gdzie chce kontynuować karierę i trenować przed najważniejszymi imprezami. W ostatnich miesiącach znów był w USA. Jeśli chce pojechać do Paryża, musi wszystkich zaskoczyć świetną dyspozycją.

Ostrowski powalczy m.in. z kolegą klubowym, Konradem Czerniakiem. 35-letni zawodnik jest blisko końca kariery, ale cały czas utrzymuje się w krajowej czołówce. Przeprowadził się z Lubelszczyzny do Szczecina, by tu szykować się do najważniejszych imprez. Dla niego MP w Lublinie będą szczególnie ważne, bo to mogą być ostatnie igrzyska jego w karierze. W poprzednich latach w kadrze go brakowało, bo nie wypełniał minimów.