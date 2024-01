Kierowca autobusu: stan techniczny autobusów jest tragiczny a rozkład jazdy linii nr 107 to kpina

Według autora blisko połowa wozów, które codziennie wyjeżdżają z tej spółki na miasto budzi poważne zastrzeżenia stanu technicznego.

- Bardzo często autobusy mają m.in czerwony błąd sterownika silnika, skrzyni biegów, mają niesprawne fotokomórki (nagminnie są albo odłączone, albo niesprawne albo zaklejane czarną taśmą - zastanawiam się więc po co ktoś w ogóle zamawia autobus z takim wyposażeniem? I naprawdę w skali marności jaka panuje w szczecińskiej komunikacji podejście do stanu technicznego pojazdów w Policach zaczyna budzić moje zatrwożenie, bo w mojej opinii osoby zarządzające firmą kompletnie nie panują nad sytuacją lub jest to dla nich co gorsza stan zupełnie normalny - relacjonuje kierowca. - Pomimo tego, że SPPK posiada autobusy zaledwie kilkuletnie, to często 5-8 letni pojazd marki MAN nie jest w stanie napełniony ludźmi podjechać pod górę w Przęsocinie i wlecze się pod górę w tempie starego traktora - myślę, że wielu kierowców przemierzających tę trasę wie o czym mówię. Nie jest to złośliwość kierowcy autobusu, ani jakaś ignorancja, po prostu stan autobusów, silnika, skrzyni biegów, wtrysków jest taki, że nie pozwala na normalną jazdę, silnik pracuje w trybie awaryjnym i wyświetla komunikat w stylu "STOP - przerwij jazdę, udaj się do serwisu". Można tolerować taką sytuację przez jedną służbę, ale to trwa miesiącami!