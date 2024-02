Kiedy sklepy Zary w Szczecinie będą otwarte? Mamy odpowiedź

- To ma być sklep, które ma spełniać najwyższe standardy - twierdzi dyrektor Fijałkowski i opowiada, że będzie mieścił się na dwóch kondygnacjach, a w środku mają być także windy i schody ruchome. - Wiec zainstalowanie takich schodów nie jest prostą sprawą. Przecież trzeba wykuć odpowiednie otwory. Cały remont sklepu to dość skomplikowane przedsięwzięcie, bo trzeba go urządzić od nowa. Ma mieć nowy standard, nowe oblicze jakie firma Zara zapowiadała jeszcze dwa lata temu.