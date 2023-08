Kiedy powstanie park kopertowy na Turzynie? Drugi przetarg wkrótce

- Obecnie nie jest jeszcze znany termin ponownego ogłoszenia przetargu - twierdzi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. Chodzi o budowę tzw. parku kieszonkowego na skrawku terenu znajdującego się przed bramą prowadzącą na podwórze utworzone przez dwa poniemieckie budynki stojące dosłownie u zbiegu ulic Żółkiewskiego i Bohaterów Warszawy. Do niedawna na placyku stał kiosk. Dziś nie ma tam nic. To porośnięty chwastami nieużytek.

Projekt jest już gotowy. Oś kompozycyjną parku stanowić ma pasaż z bruku klinkierowego, nawiązującego do elewacji budynków okalających skwer. Na środku zaplanowano nasadzenia cisu pospolitego. Wzdłuż pasażu ustawione będą ławki, a za nimi stalowe trejaże - konstrukcje służące jako podpory dla roślin pnących.

- Choć powierzchnia parku będzie niewielka, to powstanie tu azyl, w którym będzie można odpocząć od miejskiego zgiełku i nacieszyć zmysły efektowną roślinnością - zapewnia Paulina Łątka.

Cena: 584 tys. zł.

Park kieszonkowy to tak naprawdę mini park, czyli zieleniec utworzony na niewielkiej przestrzeni - najczęściej na 300-1000 m.kw Zwykle takie parki budowane są w centrach miast lub na osiedlach. To tereny zielone z elementami małej architektury, przeznaczonymi do rekreacji i wypoczynku.