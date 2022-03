Kazimierz Moskal: Można pozazdrościć trenerowi Koście Runjaicowi [ZDJĘCIA]

Moskal grał dla Wisły Kraków, Lecha Poznań (zdobywał z nim mistrzostwo), Hutnika Kraków, Górnika Zabrze. Od 20 lat pracuje jako trener, a najdłużej związany był z Wisłą. W sezonie 2016/17 prowadził również Pogoń Szczecin. W ostatnich sezonach pracował w Sandecji Nowy Sącz, ŁKS Łódź czy Zagłębiu Sosnowiec. Wszędzie bez sukcesów.

Był Pan zaskoczony przebiegiem i wynikiem spotkania Pogoni z Wisłą Kraków?

Kazimierz Moskal: Pogoń przed meczem była faworytem i z taką rolą sobie bardzo dobrze poradziła. Zasłużenie wygrała. O samych rozmiarach zwycięstwa nie ma większego sensu debatować. Pogoń była po prostu lepsza i to udowodniła na boisku.

Pogoń potwierdziła, że ma na tyle duży potencjał, by zdobyć mistrzostwo Polski?

Przed spotkaniem Pogoni z Lechem ktoś do mnie zadzwonił mniej więcej z takim pytaniem. Wtedy powiedziałem szczerze, że Pogoń ma mocniejszą kadrę niż Lech i na pewno stać ją na zdobycie mistrzostwa Polski. Takie zdanie miałem też, gdy ten sezon się zaczynał. Cały czas oceniam m.in. to, jacy piłkarze siedzą na ławce rezerwowych Pogoni. Naprawdę można pozazdrościć trenerowi Runjaicowi. Ale przyszedł mecz z Lechem i przyznam, że byłem wynikiem rozczarowany, ale nie do tego stopnia, by całkowicie zmienić zdanie. Dla mnie Pogoń jest faworytem.