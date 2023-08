Kamienice przy ul. Śląskiej zachwycają. Zobacz jak wyglądają w środku [ZDJĘCIA]

- A my go do Szczecina sprowadziliśmy w 2017 roku – mówi z dumą Melzacka. - Sprowadziliśmy go z Dubaju, gdzie pracował między innymi przy projekcie Burj Khalifa (wieżowiec w Dubaju o wysokości 828 metrów, najwyższy budynek świata, ma 163 piętra użytkowe, a koszt jego budowy wyniósł 1,5 miliarda dolarów – przyp. red.)

Okazuje się, że to on jest twórcą wielu ścian, podług które powstały między innymi z cegieł z odzysku, ale też drewna i kamieni, między innymi takich jak onyks, marmur, granit, piaskowiec. W projekcie czterech kamienic przy ul. Śląskiej zastosowano aż 10 rodzajów różnych kamieni. A na klatkach schodowych ułożono płytki portugalskie sprowadzane na zamówienie we wzorze ułożonym według autorskiego projektu architektów ze Szczecina.

Z miłości do ... starych kamienic

- To jak wyglądają nasze kamienice to inicjatywa naszego szefa – podkreśla Katarzyna Melzacka. - To on wszystko wymyśla i szkicuje dla architektów. To jego wizja jak i co ma być zrobione i to on wybiera materiały począwszy od zwykłego gwoździa.

Zresztą Magnus Isaksson przyznaje, że jego hobby i pasją jest odrestaurowanie starych budowli i przywracanie ich do życia. A Szczecin porównuje do rodzinnego Goeteborga, gdzie stare domy po rewitalizacji ponownie pełnią funkcje użytkowe.

Przy tej pasji potrzebna jest też determinacja, bo kto inny podjąłby się zadania renowacji kamienic, w których mieszkali lokatorzy w swoich własnościowych mieszkaniach.

- Prawie rok trwał proces zakupu nieruchomości – opowiada przedstawicielka firmy. - W każdym z budynków byli lokatorzy, którzy mieli mieszkania na własność. Trzeba było je odkupić. A nie było to łatwe. Jedną z właścicielek odnaleźliśmy w Danii. Zgodziła się na sprzedaż mieszkania. Ale cały proces jej poszukiwania trwał rok.