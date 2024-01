Kadra Pogoni Szczecin warta ponad 12 mln euro. Wartość drużyny systematycznie maleje

Transfermarkt.pl to źródło statystycznych informacji, ale też fachowcy wyceniają wszystkich piłkarzy. Robią to dwa, trzy razy w roku. Znamy już najnowsze notowanie.

Spadek wartości drużyny dobrze też widać po indywidualnych wycenach. Jedynym piłkarzem, którego wartość wzrosła jest Rafał Kurzawa. Pomocnik wyceniony został teraz na 350 tys. euro, a przy poprzednim notowaniu stawka była mniejsza o 150 tys. euro. Spadków jest zdecydowanie więcej, a najbardziej zauważalne jest to w przypadku Luki Zahovicia. Jeszcze pół roku temu został on wyceniony na 1,2 mln euro, a teraz na 800 tys. euro.

Trzeci na liście jest Wahan Biczachczjan - 1,2 mln euro i taką wycenę Ormianin otrzymuje od dwóch lat. Pomocnik z mocnym uderzeniem z dystansu jest teraz kandydatem nr 1 do odejścia z Pogoni. Rozpatrywane są różne kierunki, ale najczęściej słychać o zainteresowaniu klubów z Major League Soccer (USA). Pogoń chciałaby jednak uzyskać ze sprzedaży ok. 2 mln euro. Podobnie byłoby w przypadku Koulourisa, za to Wahlqvista klub sprzedałby pewnie za ok. 1 mln.

Czwarte miejsce w Pogoni zajmuje bramkarz Valentin Cojocaru (900 tys. euro) Rumun jest wypożyczony z Belgii i wątpliwe, by Pogoń zdecydowała się wykupić go za podobną stawkę.

Kolejne miejsca (ceny w euro): Luka Zahović - 800 tys. (poprzednio - 1,2 mln), Fredrik Ulvestad - 700 tys. (1 mln), Leonardo Koutris - 600 tys. (800 tys.), Joao Gamboa - 600 tys. (700 tys.), Danijel Loncar - 600 tys. (700 tys.), Kamil Grosicki - 500 tys., Mariusz Malec - 500 tys., Mariusz Fornalczyk - 500 tys. (wszyscy bz.), Rafał Kurzawa - 350 tys. (200 tys.), Leo Borges - 350 tys. (bz.), Marcel Wędrychowski - 300 tys. (500 tys.), Kacper Smoliński - 300 tys. (400 tys.), Adrian Przyborek - 300 tys. (bz.), Benedikt Zech - 200 tys. (bz.), Bartosz Klebaniuk - 200 tys. (300 tys.), Patryk Paryzek - 150 tys. (pierwszy raz notowany), Alexander Gorgon - 100 tys. (bz.), Olaf Korczakowski - 100 tys. (pierwszy raz notowany), Wojciech Lisowski - 25 tys. (50 tys.), Stanisław Wawrzynowicz, Maciej Kowal, Yadegar Rostami i Alex Holewiński - 25 tys. (wszyscy bz).