Jak Pogoń odpowie w Poznaniu na wygraną Śląska i porażkę Rakowa?

- Nie ma mowy, byśmy odpuścili ligę. W lidze też chcemy walczyć do końca. Pojedziemy po punkty do Poznania. Uważam, że sukces w PP jeszcze bardziej nas uskrzydli. Najbliższe spotkania trzeba wykorzystać, by ustabilizować formę na wysokim poziomie – podkreśla Adrian Przyborek, pomocnik Pogoni.

- Trener w szatni zaznaczył, by każdy zadbał o swoje ciało, by się zregenerował. Chcemy i w Poznaniu coś ciekawego zdobyć. My wiemy, że będzie to trudne spotkania. Mamy sztab fizjoterapeutów, który pomoże nam w odbudowie formy fizycznej – mówił Rafał Kurzawa, jeden z liderów Pogoni.

W tej serii spotkań przegrał swój mecz Raków Częstochowa (w Radomiu), a wygrał Śląsk Wrocław (u siebie z Wartą Poznań). Pogoń – jeśli wygra – może więc wskoczyć na 3. miejsce. Jeśli straci punkty – pozostanie na 6. pozycji, ale utrudni sobie grę o ligowe podium.

Po meczu Pogoni inne ważne spotkanie dla układu czołówki. Legia podejmie prowadzącą Jagiellonię.