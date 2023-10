KADO Hurtownia Kostki Brukowej i Kamienia. Firma, która wspiera gospodarkę regionu

Firma dostarcza produkty do odbiorców indywidualnych oraz w miejsca użyteczności publicznej, z których korzystają później mieszkańcy Pomorza. - Przykładem mogą być nawierzchnie różnego typu w zrewitalizowanym niedawno Teatrze Letnim w Szczecinie – mówi Tomasz Ziembakowski, szef hurtowni.

Firma KADO oferuje wysokiej jakości prefabrykaty betonowe - kostka brukowa, bloczki ogrodzeniowe czy płyty tarasowe. Jak podkreśla Tomasz Ziembakowski tu ważna jest nie tylko jakość, ale też niska cena. Co jest równie ważne, hurtownia w miarę możliwości stara się czerpać z lokalnych zasobów i tym samym wspierać lokalnych producentów - ok. 80 procent sprzedawanych tu towarów zostało wyprodukowanych na Pomorzu - głównie w Szczecinie i w Koszalinie. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy z podwykonawcami, zlecenia otrzymują lokalne firmy transportowe oraz budowlane, co bardzo pozytywnie wpływa na gospodarkę regionu. Zaopatrując się w hurtowni KADO, klient ma pewność, że pieniądze przez niego wydane zostaną w regionie, nie trafiając do międzynarodowych korporacji.