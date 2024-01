Jutro zapadnie wyrok w sprawie przejmowania mieszkań. Wiesław B. twierdzi, że przejął je legalnie

- Oskarżonym zarzucono udzielenie lichwiarskich pożyczek, w związku z którymi dochodziło do przejmowania zamieszkiwanych przez pokrzywdzonych nieruchomości Wiesław B. podejrzany jest o szereg oszustw z wykorzystaniem trudnej sytuacji pokrzywdzonych. Pożyczki były niewspółmierne do wartości przejmowanych nieruchomości - twierdzi prokuratura.

Np. para z powiatu wałeckiego pożyczyła od B. 57 tys. zł. Taka kwota jest na umowie. W praktyce dostali 20 tysięcy zł i stracili mieszkanie. Bo nieruchomość, która miała być zastawem, była przejmowana przez B. na podstawie umowy przewłaszczenia. Wszystko zgodnie z prawem. Do czasu. Prokuratury rejonowe prowadziły kilka śledztw z zawiadomienia pokrzywdzonych. Potem sprawę przejęła prokuratura okręgowa i znalazła sposób na postawienie zarzutów biznesmenowi. Po zatrzymaniu trafił do aresztu.

Od złota do dywanów

Tak w internecie zachęcał do brania pożyczek: "Wystarczy że przyjdziesz do nas i przedstawisz nam odpowiednie zabezpieczenie sumy, jaka jest Ci niezbędna. My niezwłocznie - „od ręki” - udzielimy Ci pożyczki i dostaniesz gotówkę bez zbędnych pytań. Pożyczki udzielimy na jasnych zasadach, bez żadnych ukrytych warunków. Nie musisz przynosić zaświadczeń o zatrudnieniu ani o niezaleganiu z ZUS czy US. Nie interesują nas twoje zarobki. Nie interesuje nas też, czy masz na głowie komornika, który cię ściga" - zachęcał.