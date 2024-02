Jeździec pamięci w Świdwinie. Okruch historii odkryty po ponad pół wieku

Śladami ojca

Cóż go sprowadziło w to miejsce? To była część konnej wyprawy, którą Włodzimierz Brodecki podjął, aby uhonorować swego ojca, żołnierza 1. Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii. Szlak bojowy jednostki odtworzył, spisując nazwy miast z medali, jakie otrzymał ojciec.

Ta pierwsza wyprawa

Ta pierwsza wyprawa była jednak szczególna, bo wyjątkowo bliska jego sercu. Nie tylko przez związki rodzinne.

Wszędzie w Polsce był witany bardzo ciepło, pisano o nim w gazetach, rozdawał autografy. Także na świdwińskich zdjęciach widać, że gromadka miejscowych dzieci jest w niego wpatrzona.

Tak wspominany jest ten etap ma łamach biografii „Wowa Brodecki. Jeździec Pamięci” autorstwa Ryszarda Dzieszyńskiego:

- Wowka przejechał kolejne 25 pięć kilometrów i dotarł do Bierzwnicy (kilkanaście kilometrów od Świdwina - red.). A tam gościli go dyrektor PGR, kierowniczka przedszkola, Zarząd Gromadzki ZMW i Rada Młodych Klubu „Ruch”. 13 sierpnia Wowka dojechał do odległego piętnaście kilometrów Świdwin. (...) Wowka, niestety, nie zdążył na „bitwę o krowę” (potyczki mieszkańców Świdwina i Białogardu na pamiątkę wojny mieszczan obu grodów ze średniowiecza - red.), która odbyła się miesiąc wcześniej, ale za to spotkał się z członkami Powiatowej Rady Ludowych Zespołów Sportowych, a także z pracownikami miejscowego oddziału PKO, gdzie otrzymał wpis do księgi pamiątkowej z napomnieniem: „Miły brodaczu nie zajeźdź Dzidzi”. Potem gościli go pracownicy Powiatowego Domu Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Zamku, budowli gotyckiej z piętnastego wieku, który został odbudowany dwa lata wcześniej. Wowka odwiedził też obóz młodzieżowy, gdzie opowiadał o swym rajdzie. 14 sierpnia Wowka gościł w PGR Dąbrowo, a także u sołtysa miejscowości Kartlewo poczta Lekowo. W dzień potem wyruszył, eskortowany przez przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZMW w Świdwinie Olka Pazdeckiego na motocyklu w liczącą 70 kilometrów drogę do Gosławia koło Trzebiatowa.