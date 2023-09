Jest zgoda na sprzedaż skarpy w centrum Szczecina. Były kontrowersje. Decyzja zapadła większością głosów

- Też początkowo miałem dziwne odczucia co do tej działki, ale byłem na miejscu i przekonałem się, że to teren lepiej będzie wyglądać jak stanie tu budynek i w ten sposób domknie się ten fragment miasta - argumentował.

- Wiecie, czemu jest taki natłok nieruchomości do sprzedaży? Bo rząd ograniczył nam dochody i musimy łatać budżet. I sprawa Dworcowej to jest właśnie taka konieczność łatania - wtórował mu kolega klubowy, radny Mariusz Bagiński.

- Ja byłbym nawet w stanie i poprzeć taką uchwałę, gdyby zabudowa starego miasta była kompleksowa, z pomysłem. A tak mamy dziobanie, działanie na siłę. A co do brakujących dochodów, to od samego początku uważaliśmy, że plan inwestycyjny prezydenta jest na wyrost i zwalanie winy, że PiS nie dał pieniędzy, to ułuda - odpowiadał radny Witold Dąbrowski z PiS.

Sprzedaży broniła Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

- Ten temat była bardzo szeroko komentowany przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Zostało wypracowane przeznaczenie tej nieruchomości. Polityka sprzedażowa miasta jet bardzo zrównoważona. Nie sprzedajemy nieruchomości bez planu jak nie ma planu zagospodarowania - mówiła