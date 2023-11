Jest projekt budżetu Szczecina na 2024 rok. Będzie mniej pieniędzy na inwestycje

- Odpowiedzialność. To słowo-klucz, które towarzyszyło pracom nad konstruowaniem przyszłorocznego budżetu miasta, który będzie miał charakter „przejściowy”. Negatywne działania władzy centralnej, która od lat marginalizowała samorządy ponownie znajdzie odzwierciedlenie w kasie miasta. Konsekwencją będzie m.in.: zmniejszenie o 1/3 wydatków na inwestycje- wyjaśnia Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Jego zdaniem głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Dlatego, poprzez wzrost wydatków w każdym z obszarów funkcjonowania: edukacji, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej, jeszcze większy nacisk zostanie poświęcony zadaniom bieżącym. Łączne wydatki w tych sferach osiągną poziom blisko 2,3 mld zł.

- Jest to projekt dobrze skonstruowany, odpowiedzialny i przede wszystkim odpowiadający aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Zakładamy nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Taka konstrukcja budżetu ma jednak wpływ na mniejszą niż dotychczas dynamikę inwestycji, co należy uznać za sytuację przejściową. Liczę, że dzięki zmianom na szczeblu centralnym, w przyszłym roku będziemy mogli powrócić do w pełni zrównoważonego budżetu uwzględniającego nowe projekty inwestycyjne, które będą dalej napędzać rozwój Szczecina – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.