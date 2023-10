Jesienny spacer po Puszczy Bukowej. Kolorowe liście i... kolorowe grzyby [ZDJĘCIA] Michał Elmerych

Wielu uważa, że jesień to najpiękniesza pora roku w Puszczy Bukowej. My nie mamy wątpliwości: to czas, kiedy szczególnie warto wybrać się na spacer puszczańskimi szlakami. Warto wówczas też patrzeć pod nogi, bo choć nie wszystkie rosnące tu grzyby można włożyć do koszyka, to większość z nich zachwyca kształtami i kolorami.