Jerzy Owsiak odwiedził Szczecin i zaprosił na Pol’and’Rock 2023

- Będzie to Pomorze Zachodnie w pigułce, na rajskiej wyspie - mówił marszałek Olgierd Geblewicz, zachęcając do odwiedzenia m.in. strefy zdrowia, strefy książki, strefy sportu. - Nasza strefa będzie miała wielkość połowy boiska piłkarskiego. Zmieści się tam mnóstwo atrakcji. Będzie joga, crossfit, będą różne warsztaty, ale będzie można również zrobić badania profilaktyczne.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wspiera wydarzenie organizowane przez Fundację WOŚP. Przygotowania do tegorocznego festiwalu są na finiszu. Budowana jest scena główna i zaplecze techniczne. Stoi wielki namiot Akademii Sztuk Przepięknych, gdzie będą odbywały się spotkania i debaty z gośćmi specjalnymi festiwalu. Widać też coraz więcej atrakcji z logo Pomorza Zachodniego. Są kontenery, rampy, namioty… i plac zabaw dla najmłodszych uczestników Pol’and’Rock.

- Festiwal jest nagrodą za wielkie serca podczas finału WOŚP. Dobro wraca! Niedawno oddawaliśmy do użytkowanie rezonans w szpitalu Zdroje. Też kupiony dzięki Orkiestrze - przypomniał Olgierd Geblewicz.

- Nie ma żadnych biletów! Regulamin jest bardzo prosty. Wszystkie informacje znajdziecie w aplikacji Pol’and’Rock. Zapraszamy wszystkich. We wtorek o godzinie 12 otwieramy bramy, a festiwal zaczynamy w czwartek o godzinie 15 - poinformował Jerzy Owsiak.

Szef Fundacji WOŚP podkreślił, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Cały festiwal jest otwarty.

- Właśnie teraz, jadąc tu do Was, otrzymaliśmy prośbę o sprzęt dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Lekarze napisali że jest niezbędny, żeby wygrać z sepsą. I ten sprzęt, o wartości 3 milionów 400 tysięcy złotych zostanie kupiony – zapowiedział Jerzy Owsiak.

Do sierpnia 2022 roku do marszałkowskich placówek ochrony zdrowia trafił od WOŚP sprzęt warty co najmniej 35 mln zł.