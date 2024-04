Jens Gustafsson, trener Pogoni: Przegraliśmy wspólnie, nie ma jednego winnego porażki

Aleksandar Vuković, Piast

Na pewno bardzo cenne dla nas zwycięstwo na terenie tak mocnego rywala. Tu o 3 punkty nie jest łatwo, ale zasłużyliśmy na nie ciężką pracą. Na początku Pogoń mogła otworzyć wynik, ale Plach pomógł drużynie. W I połowie my kontrolowaliśmy grę, mogliśmy nawet strzelić więcej bramek.

W II połowie najważniejsze było wybronić wynik. W kontrach mogło też być lepiej. Nerwowa końcówka. Gdyby Pogoń wykorzystała karnego to byłoby jeszcze więcej emocji.

Wiele takich spotkań niezasłużenie przegrywaliśmy lub zremisowaliśmy i może to się teraz wyrównuje. Gratulacje dla zespołu. Pogoni życzę powodzenia w kolejnych meczach. Ja twierdzę, że z samej gry powinniśmy mieć dużo więcej punktów, mamy dobrą drużynę.

Sytuacja z początku to gdybanie, ale gdyby Pogoń to wykorzystała to byłoby na pewno inaczej. Byliśmy nastawieni na walkę, na to, że Pogoń będzie miała sytuacje i może zdobyć bramkę. Złym początkiem na pewno byśmy się nie podłamali, ale ciężko byłoby o dobry wynik.