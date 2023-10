Jens Gustafsson: Pogoń jest przygotowana na Ruch. Damy z siebie maksimum

W Gliwicach, bo obiekt Ruchu przy ul. Cichej w Chorzowie nie spełnia wymogów ekstraklasy. Kibice Pogoni mają trochę pecha, bo Ruch wkrótce zacznie grać na Stadionie Śląskim, a to byłby atrakcyjniejszy wyjazd dla sympatyków granatowo-bordowych. Pogoń w Gliwicach regularnie gra od kilku lat – z Piastem, więc miejsce nie będzie „nowe”.

Drużyna Pogoni trenuje od wtorku, a w piątek pojedzie już na Śląsk, by tam wypocząć i skoncentrować się na sobotnie wydarzenie. Po czwartkowym treningu trener Jens Gustafsson wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej.

Sytuacja personalna w Pogoni

Sytuacja jest ta sama. Można powiedzieć, że dobra. Marcel Wędrychowski i Wojtek Lisowski wciąż są poza składem. Pozostali są do dyspozycji.

Jakie jest nastawienie?

Po tak udanym meczu, jak z Lechem, ważne było to, by szybko przejść do porządku dziennego i patrzeć przed siebie. Każdy mecz żyje swoim życiem. Musimy być pewni, że podejście będzie takie samo. Chcemy by zespół znów błyszczał. Musimy grać wspólnie, grać efektowną piłką i tak pójdziemy naprzód. Piłka jest nieprzewidywalna, ale damy z siebie maksimum. Wygrana wysoka z Lechem daje pewną pewność siebie, ale my wciąż nic nie osiągnęliśmy.

Analiza Ruchu

Pracowaliśmy tak samo, co przed poprzednimi meczami. To coś nowego dla mnie – niektóre zespoły znam, ale przed Ruchem poświęciłem więcej czasu na rywala. Ogromna historia, grają w Gliwicach, ale przy bardzo dobrej atmosferze. Robią wszystko, by utrudnić grę przeciwnikom, wiemy, że nic bez walki nam nie podarują.