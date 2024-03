Jens Gustafsson po meczu Pogoń - Zagłębie: Nie byliśmy precyzyjni w rozgrywaniu

Damian Dąbrowski – nie było dodatkowej presji na zawodniku, unikam takich sytuacji, ale i trenerzy to przeżywają, gdy grają z byłymi klubami. Damian to 100-procentowy profesjonalista i pewnie zagrał tak, jakby to nie był mecz jak każdy inny.

Analizowaliśmy Pogoń przed meczem, szykowaliśmy się do niej, ale nie było nic szczególnego. Ważnym momentem był obroniony karny, co pozwoliło utrzymać wynik i kontrolować emocje. Brawa dla Dioudisa, ale na te zasłużył cały zespół.

Waldemar Fornalik, Zagłębie Dobry, solidny mecz w naszym wykonaniu. Pogoń rozpędzona wiosną, ale wiedzieliśmy, że przy solidnej defensywie i dobrych kontrach to była szansa na 3 punkty. Wielkie brawa za poświęcenie dla zespołu, bo dobrze to cały czas funkcjonowało. 3 punkty tu cieszą bardzo mocno, bo teren bardzo ciężki.

Jens Gustafssson, Pogoń

Gratulacje dla Zagłębie za zwycięstwo. Duże rozczarowanie dla nas, zawiedzeni jesteśmy, że seria zwycięstw zakończona. Trzeba to zaakceptować, ale też trzeba się sprężyć, by powrócić do zwyciężania.

Nie byliśmy precyzyjni w rozgrywaniu, popełnialiśmy błędy. Zabrakło Linusa i Fredrik poszedł do obrony i na nowej pozycji nie popełnił błędów. Konsekwencją – brakowało go w środku. Może przez to jakoś rozegrania była słabsza i taka ocena naszego fizycznego przygotowania do meczu.

Nie myślę, gdzie mogłem popełnić błędy personalne. Wystawiając skład zawsze wierzę, że to najlepszy wybór.

Karny – ciężki mecz. Nie było dużo okazji, ale takie straty jak niewykorzystany karny przytrafiają się i drużyny sobie z tym radzą. Takie porażki też są i my musimy się mocniej sprężyć, by wrócić na właściwą ścieżkę.

Kamil Grosicki – czasami trzeba pozwolić, by nie był w 100-procentowej formie, ale zawsze dla mnie jest najważniejszym zawodnikiem w drużynie.